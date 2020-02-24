最新財產申報 陳時中夫婦房貸5657萬元

監察院最新一期廉政專刊24日出刊，衛福部長陳時中（圖）與妻子孫琬玲共有存款新台幣289萬7677元，但也擁有5657萬6807元的債務。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北24日電）監察院最新一期廉政專刊今天出刊，衛福部長陳時中與妻子孫琬玲共有存款新台幣289萬7677元，但也擁有5657萬6807元的債務，都是因為購屋。另外，陳時中還擁有一張價值30萬元的高爾夫球證。

監察院今天公布最新一期廉政專刊指出，陳時中與妻子孫琬玲共同擁有台北市中正區福和段二小段的1筆土地及2筆建物，取得時間均為2013年9月。而陳時中名下有一輛NISSAN轎車，排氣量近3500cc，孫琬玲名下則有一輛鈴木轎車，排氣量近1500cc。

廉政專刊指出，在現金的部分，陳時中擁有新台幣30萬元，與孫琬玲共同擁有的存款相較於去年公布的金額，減少35萬6441元，為289萬7677元。而陳時中還擁有一張價值30萬元的高爾夫球證，孫琬玲則擁有一件價值40萬元的珠寶，以及2件價值170萬元的樂器。

不過，陳時中與孫琬玲也分別擁有兩筆共5657萬6807元的債務，都是因為購屋。另外，陳時中在2013年曾借款他人購買房屋，擁有430萬元的債權。而孫琬玲則擁有一筆300萬元的個人投資，投資的對象為陳時中曾擔任院長的博齡牙醫診所，時間為2009年。

另外，最新一期廉政專刊也公布外交部長吳釗燮與妻子蘇如玉的財產申報，吳釗燮擁有一筆在台北市文山區政大段二小段的土地、3筆建物。蘇如玉則擁有一輛排氣量近3500cc的NISSAN轎車。共同存款為858萬4818元，沒有債務及事業投資。

廉政專刊指出，內政部長徐國勇與妻子張錫月的財產申報，徐國勇擁有一筆在台北市內湖區大湖段二小段的土地，張錫月則擁有兩筆建物，兩人共同存款為1648萬4624元，沒有股票、債務、汽車及事業投資。（編輯：紀淑芳）1090224