候選人財產申報 韓國瑜存款3189萬沒有不動產

中選會網站資料顯示，國民黨總統參選人韓國瑜夫婦共申報存款3189萬3801元，沒有土地、也沒有不動產。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、葉素萍台北28日電）中選會網站近期公布的公職候選人財產申報資料；其中，國民黨總統參選人韓國瑜夫婦共申報存款3189萬3801元，沒有土地、也沒有不動產；相較於6月資料，存款減少1300多萬。

中選會網站資料顯示，韓國瑜夫婦共申報存款（新台幣、外幣）3189萬3801元、有價證券1424萬8076元、基金受益憑證1194萬386元；土地與建物申報都為0筆；1筆1000萬的事業投資；債務1234萬7355元。另外，備註欄中也註明選舉保證金1500萬元及政治獻金專戶餘額671萬2439元。

根據監察院6月公布的廉政專刊資料，當時，韓國瑜夫婦共申報存款（新台幣、外幣）4559萬6744元、有價證券1404萬1203元、基金受益憑證1173萬3513元；並申報1筆位在雲林古坑鄉的土地、1筆建物等。債務共1287萬8861元。

另外，中選會資料顯示，民進黨籍、爭取連任的總統蔡英文申報土地6筆、2筆建物，存款4877萬3937元、有價證券413萬6370元及1筆110萬的事業投資。備註欄中包括「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」餘額170萬5742元。

親民黨總統參選人宋楚瑜則申報土地、建物各1筆，存款799萬1285元，有價證券、基金受益憑證、事業投資等都為0筆。

另外，根據中選會網站公布的資料，國民黨副總統參選人張善政申報在新北市新店區、花蓮縣、彰化縣、台北市信義區、新北市永和區的不動產，存款2739萬元，有價證券2018萬元，還有20筆保單；他另申報249萬元的債務，取得原因是房屋修繕貸款，以及購置不動產。

民進黨副總統參選人賴清德申報在台南市的一筆土地與建物，存款745萬元，以及8筆保單。

親民黨副總統參選人余湘及夫婿吳力行擁有在台北市大安區、士林區、新北市汐止區、台東縣多筆不動產。存款9627萬元，1.2億的珠寶，42筆保單，6.1億元的事業投資，債權2052萬元，財力雄厚引人注目。

余湘的財產申報資料並備註房屋貸款餘額7000萬元，債務人智邦投資股份有限公司，公司負責人為吳力行。（編輯：蘇志宗）1081128