武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手

武漢肺炎疫情蔓延全球，友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤推文表示，帛琉向全球求援，除了台灣，沒有其他國家回應。並貼出來自新光醫院的物資照片。（圖取自twitter.com/nuludong）

（中央社記者侯姿瑩、游凱翔台北2日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤推文表示，帛琉向全球求援，除了台灣，沒有其他國家回應，她稱讚台灣是患難時的「真朋友」。

歐萊．鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）在推特發文表示，所有專家都說要「檢測、檢測、檢測」，但沒有人伸手相助。帛琉曾向全世界求援，但只有台灣回應。除了感謝台灣，她還稱讚台灣是「真朋友」。

她也在推文中附上2張照片，照片可見來自新光醫院的物資。

帛琉是台灣4個太平洋友邦之一。2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒全球之際，除了寄送物資，台灣先前也曾協助帛琉篩檢病毒。

新光醫院院長侯勝茂3月初表示，距離台灣很近的帛琉收治一名美籍疑似病例，卻苦無採檢、檢驗能力，新光醫院不僅視訊教採檢，更將檢體送至台灣檢驗，最後確認為陰性，讓帛琉政府鬆一口氣。

友邦帛琉3月收治一名疑似武漢肺炎的美籍人士，經台灣方面即時伸援，透過視訊指導當地醫護採檢，並將檢體火速送到台灣檢驗。（新光醫院提供）

外交部發言人歐江安表示，台灣基於對友邦人民健康的重視，多年來持續透過各類醫療衛生合作計畫，強化當地醫療體系的人力素質及硬體設備。

歐江安指出，此次武漢肺炎疫情爆發後，外交部在能力範圍內，且配合政府整體防疫政策的前提下，透過既有雙邊醫衛合作機制，積極回應太平洋各友邦的相關援助請求。

歐江安強調，未來台灣也將持續針對友邦防疫需求，擴大既有合作計畫，提供必要援助，以達到鞏固邦誼，並具體貫徹「台灣可以幫忙，且台灣正在幫忙（Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping）」的精神，發揮最大的援外成效。（編輯：張正芊）1090402