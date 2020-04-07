蘇貞昌：目前沒規劃取消五一連假 視疫情變化

（中央社記者陳俊華台北7日電）外界關注勞動節連假是否取消，行政院長蘇貞昌今天說，目前五一連假並沒有取消的規劃，但還是要看疫情變化、民眾自律情況，如果民眾不能自律，以至於疫情更嚴重，將視情況靈活運作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說，管制強度要看疫情變化包含本土案例、群聚感染，以及民眾配合情況。目前還不需要嚴格限制，但不排除視情況調整。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌與內閣官員列席備詢。

蘇貞昌會前受訪時表示，目前確實五一連假「並沒有取消的規劃」，還是希望民眾多多休息，但是如陳時中所說，疫情不斷變化，到時疫情是什麼樣狀況、民眾自律狀況怎樣，如果民眾都不能自律，以至於疫情更嚴重，「當然會視情況靈活隨時運作」。

蘇貞昌說，希望民眾更進一步自我自律，大家一起來防疫，過去這段期間表現，台灣高水準被世界肯定，同時是保護自己安全、家人安全、減輕社會負擔，還能假日休息，何樂不為。

另外，媒體詢問，遠距視訊會議軟體Zoom遭質疑資安漏洞，公務部門是否應該禁用。蘇貞昌表示，資安是最大安全，政府一直都非常戒慎、小心，如果有任何資安疑慮，都有應對措施。（編輯：黃國倫）1090407