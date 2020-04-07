2月製造業景氣燈號亮黃藍燈 疫情擴散展望保守

台經院7日公布2月製造業景氣燈號，雖然武漢肺炎衝擊供應鏈，在農曆春節的季節性等因素影響之下，仍亮出黃藍燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台經院今天公布2月製造業景氣燈號，雖然武漢肺炎衝擊供應鏈，在農曆春節的季節性等因素影響之下，仍亮出黃藍燈；不過台經院憂心，3月過後，疫情於歐美地區擴散，將對國內製造業景氣產生負面衝擊。

觀察2月製造業景氣燈號表現，台經院分析，儘管受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升溫與近期國際油價大幅走低影響，國際金融市場震盪加劇，製造業廠商對於未來半年景氣看法也轉為悲觀，拖累經營環境面指標，但受惠於農曆春節落點不同，2月工作天數相對增加，加上5G基礎建設和新興科技需求依舊暢旺，有助於拉抬需求面與原物料投入面指標。

2月製造業景氣信號值因而由1月的8.75分，增加2.95分至11.70分，燈號脫離衰退藍燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

雖然排除1、2月的農曆春節因素後，今年前2個月製造業相關數據與去年同期相比轉佳，台經院提醒，2019冠狀病毒疾病疫情3月中旬起在歐美地區快速擴散，迫使歐美主要國家陸續進入緊急狀態，經濟活動停擺，各主要預測機構同步下修經濟成長率，特別是疫情影響最嚴重的美國、歐洲與中國。

台經院坦言，由於歐洲和美國是全球主要的消費市場，全球經濟需求下滑，加上近期國際油價大幅走低，將對未來國內製造業景氣產生負面衝擊。

進一步觀察細部產業，台經院特別點出，半導體受惠於5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，加上2月工作天數較去年同期增加，晶圓代工、IC封測等產量明顯增加，2月積體電路出口成長率增至48.6%，積體電路生產指數年增率也維持雙位數成長，有助於需求面與原物料投入面指標。

不過台經院指出，全球疫情擴大恐衝擊終端電子產品需求，使得廠商看壞未來景氣，拖累經營環境面指標；綜合各項因素後，2月半導體景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。

化學材料方面，受到2月國際油價以及上游石化原料價格皆呈下跌，加上中國製造業生產表現低迷，以及運輸受到封城阻礙等因素干擾，廠商營收表現不如預期，化學材料業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。（編輯：趙蔚蘭）1090407