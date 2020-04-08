陳敏鳳指馬英九收非法獻金 法院判賠60萬

不滿媒體人陳敏鳳（左）指他收受非法政治獻金，前總統馬英九（右）求償1000萬元，一二審敗訴，高院更一審8日判陳賠60萬元並登報道歉。（左圖取自facebook.com/841620522516083，右圖中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北8日電）前總統馬英九不滿媒體人陳敏鳳指他收受非法政治獻金，求償1000萬元，一二審敗訴。高院更一審認為，陳女未善盡合理查證義務，過失侵害馬英九名譽，今天判賠60萬元並登報道歉。

案件源於陳敏鳳於民國104年間，在美麗島電子報撰文，指聯電榮譽副董事長宣明智等12名電子業大亨在96年餐會，集資捐政治獻金新台幣2億元給馬英九，並指宣明智認捐8000萬元。

馬英九不滿遭指收受非法政治獻金，對陳敏鳳提告求償1000萬元，並要求登報道歉。一審台北地方法院、二審台灣高等法院都判馬英九敗訴，案經最高法院廢棄發回高院更審。

高院更一審新聞資料指出，陳敏鳳辯稱文中所提事件已由時任立委段宜康等人在電視節目傳述，為公眾所周知，她寫文章前曾向前立委劉文雄查證，已盡合理查證義務。

更一審認為，劉文雄、段宜康於新聞台節目的談話內容，均未提到餐會參與人數、認捐金額、分配等細節，陳敏鳳也未提出其他查證來源，即以馬英九有收受非法政治獻金等不法事實，影射馬英九有圖利電子業者之心。

更一審指出，陳敏鳳文章導致馬英九品德、操守、廉潔受到公眾質疑，確實未善盡合理查證義務，而過失侵害馬英九名譽權，判陳敏鳳賠償60萬元，並於聯合報刊登道歉聲明，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1090408