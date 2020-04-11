歐洲127位政要反擊譚德塞 指WHO歧視台灣民眾

外交部11日說，共計127位歐洲政要近日透過聯名致函，向歐盟高級官員及WHO秘書長譚德塞表示，WHO長期排除台灣是對台灣民眾的歧視與不公。（圖取自twitter.com/UNGeneva）

（中央社記者陳韻聿台北11日電）外交部今天說，共計127位歐洲政要近日透過聯名致函，向歐盟高級官員及WHO秘書長譚德塞表示，WHO長期排除台灣是對台灣民眾的歧視與不公。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣長期受世界衛生組織（WHO）歧視與不公平待遇，引起國際關注，歐洲議會67位跨黨團議員8日聯名致函歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），而德國國會60位跨黨派議員2日連署致函譚德塞，共計127位歐洲政要為台灣發聲，一致肯定台灣對武漢肺炎疫情的因應模式值得學習，WHO排除台灣是對台灣民眾的歧視與不公。

外交部表示，127位政要強烈支持台灣參與預定5月舉行的世界衛生大會（WHA），希望譚德塞秉持專業邀請台灣參加，以符合WHO「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）的一貫宗旨。

外交部除了對127位歐洲政要的正義之聲表示感謝，也指出這些政要對台灣民眾長期受WHO歧視感同深受，這彰顯譚德塞日前刻意造謠批評台灣實為偏頗，呼籲譚德塞秉持專業倫理及中立立場，不要忽視台灣民眾的健康福祉。

根據新聞稿，德國國會聯名函發起人謝安妮（Anita Schafer）說，WHO歧視台灣民眾；參與聯名的德國議員支持台灣以觀察員身分參與WHO相關會議與活動，包括全球疫情警報與反應網絡（GOARN）。此外，將台灣納入國際衛生體系，有助在醫療物資供應及疫苗研發等領域促進國際合作，對抗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球。

譚德塞在8日WHO日內瓦總部例行記者會上，公開指責台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等，他再也無法忍受。對此，總統府及外交部9日已嚴正聲明為不實指控，並要求譚德塞道歉。（編輯：謝佳珍）1090411