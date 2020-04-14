中職前洋投回憶被脅迫放水 直言是瘋狂經歷

中職前興農牛隊洋投奧古斯都（左1）14日透過社群網站分享在台灣打球時，曾被黑道脅迫打假球的過程，他斷然拒絕，並形容這事最瘋狂的事。（圖取自twitter.com/DonAugust38）

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職前興農牛隊洋投奧古斯都今天透過社群網站分享在台灣打球時，曾被黑道脅迫打假球的過程，奧古斯都以「一生遇過最瘋狂的事」形容這段經歷，並提到自己斷然拒絕。

奧古斯都（Don August）曾於1995、1996年效力中華職棒，1997年至1999年間效力台灣大聯盟，近期因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）被隔離，他透過社群網站推特，分享過去在台打球的經歷。

奧古斯都坦言，當時有許多關於中職打假球的傳言，但他很快的發現確有其事；奧古斯都回憶1996年某一晚，他被一名在球隊中幫忙的人員帶到一間小酒吧，包廂內有20人，當他一踏入包廂，一名台灣籍女士用英文詢問他的姓名、在台灣的職業。

奧古斯都回覆，他在台灣打棒球，接著這名女士問他知不知道什麼是「打假球」，他也馬上聯想到這就是職棒簽賭，或許就跟黑道威脅兄弟象球員的事件有關聯。1996年8月曾發生黑道挾持4名兄弟象球員，並持槍柄打傷其中一名球員。

但奧古斯都假裝不清楚，這名女士進一步詳細的說明，奧古斯都寫道，他當時腦中有許多思緒，想辦法要轉換話題，他環顧四周的人，看不出來他們就是黑道。

這名女士說要給奧古斯都1萬元，要他考慮「打假球」，但奧古斯都直接拒絕。這名女士在回報前，直接對奧古斯都說：「如果你不願意做，你再也無法贏得任何一場比賽」。

奧古斯都看著這名女士走過房間，告訴她的老大，老大立刻站起來，用中文很大聲的咆哮，酒吧包廂內的音樂停止，這場派對也結束了。

奧古斯都回憶，當時他被推著走出門，走向一部他不打算進去的電梯，他所在的位置是10樓，「我原本想著他們可能要從頂樓把我丟下去，很慶幸他們是要帶我下樓」。

奧古斯都總結這段「瘋狂的經歷」，並分享在當年球季的最後5場比賽，他幫助球隊拿下4勝，保住了自己的清白，這樣的選擇不僅是為了維護身為職棒球員的清譽，更不希望自己的兒子因此蒙羞。（編輯：吳協昌）1090414