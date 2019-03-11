風光中的黑歷史 沒有賭中職會更好

退役球星張泰山為中職多項打擊紀錄保持人，包括生涯出場數、安打、打點、全壘打等，短期之內似乎看不到有機會突破的人，更是中職首名完成千安百轟百盜的球員。圖為張泰山2015年參與OB賽畫面。中央社記者張新偉攝 108年3月11日

中職邁向30年系列5（中央社記者謝靜雯台北11日電）中華職棒迎來30個年頭，有過球迷爬上球場周圍搶看比賽的風光，也曾籠罩簽賭、假球的黑影，簽賭案後風雲變色，談起中職黑歷史，就如兄弟象隊創隊元老江仲豪的感嘆，「如果沒賭，中華職棒會更好」。

1990年中華職棒開打，成為台灣眾多棒球人夢想的殿堂，也牽動球迷的日常生活，球迷進場數年年攀升，1995年來到高峰，全年度總進場人數164萬6361人。

有人的地方就嗅到錢的味道，黑道、組頭將腦筋動到中職比賽上，重傷台灣棒球生態，也扼殺許多天賦極好的棒球人。

1996年黑鷹事件爆發，組頭做莊、黑道介入，當年8月甚至發生兄弟象隊球員陳義信、洪一中、吳復連等人在飯店被黑道挾持事件。

黑鷹事件訴訟長達8年，2004年最高法院宣判，時報鷹隊郭建成等22人分別涉及賭博、背信、詐欺等罪嫌，其中時報鷹隊球員最多。訴訟8年，但球迷信心一夕就全丟失，時報鷹隊受簽賭影響，1998年宣布解散。

像打開潘朵拉的盒子，中華職棒從1996年起一直擺脫不掉「黑」，除了不間斷的黑道挾持球員事件，2005年黑熊事件，2007、2008年分別爆出黑鯨事件、黑米事件。

黑米事件中，球團管理階層、球員、教練涉及職棒賭博案件，被聯盟予以停權處分及除名，是中華職棒史上第一個被聯盟停權及除名的球隊，也是職棒史上首宗球團管理階層涉案的事件。同年11月，中信鯨隊也宣布解散。

●黃平洋不願黑道搶飯碗 江仲豪指簽賭重傷害

談起中職的黑歷史，有的退役球員選擇輕輕帶過，但更多人有很深的感慨。味全龍隊創隊元老黃平洋，當年放棄日本社會人隊高薪待遇，抱持著「共襄盛舉」的想法回到中職，1990年至1996年間效力味全龍，1997年轉戰台灣大聯盟台北聲寶太陽隊。

關於簽賭和假球案，黃平洋直言，事出有因，台灣人喜歡賭是其一，但更重要的是球員沒有保障，如果球隊願意給很好的待遇，讓球員感受到球團的重視，這種情況可能就不至於這麼嚴重。

他說，當時遇到很多類似的事，「很多球員也把持住了，用好的方式去拒絕，不至於受到迫害，我們一直顧著手中的碗，黑道卻一直想要搶走我們的碗」。

兄弟象創隊元老江仲豪參與了目前為止1/3的中華職棒歷史，他直言職棒有進步，但後來又退步，賭對台灣職棒是很大的傷害。

他說，企業願意投資，當然不希望類似的事情給企業帶來負面形象，「兄弟3連霸時，每一場球都是滿場，現在能有一半球迷就不錯了，簽賭真的要好好管，中職若再受到傷害，要回復的機會不是沒有，只是會非常慢」。

●吳思賢回憶黑象事件 蔡榮宗嘆抹煞很多好球員

現任業餘崇越隼鷹總教練吳思賢，是俊國熊隊創隊元老，先後效力俊國熊隊、統一獅隊、兄弟象隊，2005年底接任兄弟象隊總教練，一年後為戰績負責、選擇離開。

2009年黑象事件一腳將球迷對中職的信心踩入谷底，號稱全台球迷最多的兄弟象隊，將近2/3的球員都涉入。

吳思賢回憶，當時接下兄弟隊的總教練，「球隊實力明明就不差，為什麼怎麼打都打不贏，那時候就有一點感覺了」，事情爆發後恍然大悟，「假球案對中職傷害太大了，那時候球員們待遇已經算不錯，真的是把棒球的環境整個搞壞了」。

現任業餘桃園航空城隊總教練蔡榮宗，在中職、台灣大聯盟總計穿過8套教練球衣，談起中職黑歷史，直言那時候簽賭、打假球聲音不斷，後來陸續爆出，許多教練、球員涉案，遭中職永不錄用，「那個時間點，抹煞了許多長期以來台灣棒球圈辛苦培養出來的人才」。

蔡榮宗也抱怨，政府的處理方式雷聲大、雨點小，沒能有效嚇阻。

●張泰山走過中職20年 看黑歷史當借鏡

曾經中華職棒相關從業人員，包括場務、棒球記者等，因為可以第一線的看比賽、接觸球星，讓不少人羨慕。資深棒球記者感嘆，從1996年陸續發生簽賭、假球案後，被問起在做什麼工作時，聽到的人常常回：「不都是打假的嗎？有什麼好看」，投入大半時間經營的事業和工作，就這麼被否定，那種無力感與失落，與「職棒之父」洪騰勝多年後提到轉賣兄弟象隊的心情相似。

張泰山1996年加入味全龍隊，以19歲改寫當時中職最年輕職棒球員紀錄，中職生涯效力過味全龍、興農隊、統一獅隊，中職邁向30年，他就經歷了其中的20個球季，在幾乎職棒熱潮的頂點加入，一路跟著中職跌落谷底，再看著中職從2013年後再度爬起。

張泰山直言：「誰能比我有更深的體會，誰能比我更了解，從最好、最衰到慢慢回升，我都經歷過」。

談起剛加入職棒時的興盛狀態，張泰山用台北市立棒球場為什麼沒有椅子說明，那時只要龍象之爭，球迷塞滿球場，情緒受戰況牽動，椅子都被拔了起來。

對於中職黑歷史，張泰山有不同解讀。他提到台灣球員一生都在打球，生活處於封閉狀態，學生棒球時期就像阿兵哥式的管理，生活只有學校和棒球，一直被關在框框裡，沒能早點看看外面的世界，「跳出框框後，才發現外面世界這麼自由，成績好了、名利來了，名利來的太快，花的也快，想要得到更多，入不敷出時，只能從別的地方拿」。

他不否認簽賭對於台灣棒球的重傷，「影響到想要打職棒的小球員們」，但他認為簽賭事件發生在草創期並不是壞事，「幾乎每個國家的職棒都遇過，提早發生，有了借鏡，才可以知道要改變，如果時間點換成現在，球團已經花費了這麼多資源，那就真的回不來了」。

張泰山進到職棒後，打出亮眼成績，在黑道組頭的手伸入中職時，他慶幸前輩們都對他很好，加上不喝酒、太太的約束，讓他沒有受到太大的影響。

看著中職在風雨中走向第30年，對於未來的展望，張泰山只提到，經營球團的企業要先懂得花錢，而非想著賺錢，「懂得花，才可以得到更多的回饋」。（編輯：唐聲揚/吳協昌）1080311