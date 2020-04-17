蔣月惠咬傷女警案 一審判拘役80天可易科8萬元

屏東縣無黨籍女議員蔣月惠（圖）在民國107年咬傷女警遭提告傷害，屏東地方法院17日宣判，合併拘役80天，可易科罰金8萬元。蔣月惠說，她會上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東縣無黨籍女議員蔣月惠在民國107年7月為了挺屏東市公勇路的道路拓寬工程牴觸戶，咬傷女警，事後2名女警提告傷害，屏東地方法院今天宣判，蔣月惠合併拘役80天，可易科罰金8萬元。

屏東地方法院今天宣判，2名女警提告共2件傷害罪，各處拘役50天，蔣月惠合併應拘役80天，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，一共是8萬元。

蔣月惠接受中央社記者訪問時表示，她會上訴，如果維持一審判決，她會申請服勞役。

蔣月惠說，她不是故意傷害女警，她當時一些動作都是為了要阻擋女警強圍她，她自己也有些小傷，也沒有提告，如果法院的判決能讓2名女警覺得舒服的話，她就當做是「道歉」，但她仍然會提出上訴。

她說，如果最後定讞仍然維持一審判決，她將申請服勞役，因為8萬元的易科罰金對她來說很多，她有很多支出，光律師費就6萬元，8萬元她可能要到處湊才有。

蔣月惠在107年7月因縣政府要拆屏東市公勇路的道路拓寬工程牴觸戶，到場阻止縣府的拆除工作，現場維持秩序的女警要勸離她，雙方拉扯中，蔣月惠咬傷一名女警手臂，亂中揮拳打到另一女警頭部，蔣月惠事後帶鮮花到屏東縣警局道歉，但沒人出面，她當場嚎啕大哭，因而爆紅，平常幫助弱勢的事蹟因此被挖掘，不少媒體紛紛邀她上節目，還到香港的大學演講，成為知名人物。（編輯：陳俊碩）1090417