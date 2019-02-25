屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊台灣中國一邊一國

（中央社記者溫貴香台北25日電）屏東縣議員蔣月惠今天北上聲援台大學生發起，訴求「捍衛台灣主權，不顧北京反對，讓世界看見台灣」運動，高喊台灣、中國一邊一國，自己國家自己救。

美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）日前說，他已致函眾議院議長裴洛西，敦促她邀請台灣的總統蔡英文訪問華府並到國會發表演說，他支持並期待能在華府見到蔡總統向國會發表談話。

10名台大學生發起MTDF（Make Taiwan Democratic Forever）聲援活動，希望網友228當天，到克魯茲及美國主流媒體的臉書留言，複製「一封給與美國參議員Ted Cruz的公開信－來自一群台灣大學生」，希望促成蔡總統的美國國會演說之行。

蔣月惠以行動力挺聲援學生下午到總統府前召開記者會拉開布條高喊「捍衛台灣主權、不顧北京反對、讓世界看見台灣，台灣中國一邊一國，討厭全國最大黨-中國共產黨」等口號。

蔣月惠說，政治人物要支持關心國家情勢的學生，不要讓他們的熱忱消失，台灣、中國一邊一國，不支持九二共識及一國兩制，自己的國家自己救，「我們是台灣人」，不想成為中國的一部份。她並憂心，九合一選舉國民黨大勝，中國共產黨會覺得可以輕而易舉拿走台灣土地。

此外，蔣月惠表示，屏東市公所選定社會福利館旁的公園綠地蓋里活動中心，有部分居民認為選址地點不佳、把綠地變成水泥，在當地抗爭未果，縣府已經核准土地建造，等水泥、建材到了就會發包。她特地北上總統府陳情，盼能阻止破壞綠地。（編輯：楊凱翔）1080225