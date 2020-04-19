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WHA擬改小型線上會議 世衛未鬆口台灣參與

最新更新：2020/04/19 21:00
距離世界衛生大會登場倒數一個月，2020年因武漢肺炎疫情影響傾向改成小型線上會議。圖為2019年世界衛生大會會場。（中央社檔案照片）
距離世界衛生大會登場倒數一個月，2020年因武漢肺炎疫情影響傾向改成小型線上會議。圖為2019年世界衛生大會會場。（中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）距離世界衛生大會（WHA）登場倒數一個月，今年因武漢肺炎疫情影響傾向改成小型線上會議，至於是否邀請台灣以觀察員身分參與，世界衛生組織（WHO）仍未鬆口。

世界衛生大會每年5月在日內瓦舉行，今年原訂5月17至21日，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球，除了嚴重影響國際交通，所在地的瑞士也採取嚴格防疫措施，各界預期要把近200個會員國及眾多相關國際組織代表召集到日內瓦開會的機率相當低。

雖然世衛組織至今未正式宣布關於WHA的決定，但從歐洲外交系統得知，今年世衛組織傾向改採小型線上會議方式進行，但最終大會形式仍待WHO拍版定案。

世衛組織4月6日公布今年WHA議程，但未見疫情項目，因而受討論，隨後撤文。在主要成員國要求當前應專注討論疫情下，歐洲內部消息表示，今年世界衛生大會將大幅刪減議程，實質議題可能只有疫情討論一項。

但即使今年改採線上會議且議程大幅縮水，但大會如何進行更具挑戰性，首要難題是克服時差問題，如何把近200個會員國召集在同一時間開會，目前傳出每天能共同參與的討論時間恐怕只有數小時，使得今年WHA恐成史上最短的一次大會。

世界衛生組織迄今未鬆口是否邀請台灣以觀察員身分參與WHA，雖然友邦及理念相近國家持續表達支持，挺台力量在與世衛組織秘書處溝通過程中，最大的阻力仍是北京的政治打壓。

世界衛生組織法律顧問索羅門（Steven Solomon）4月17日回答台灣參與WHA問題時說，這是組織會員國決定的問題，指的就是中國不同意。

中華人民共和國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮4月17日表示，世界衛生組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，「台灣是中國的一部分，其參與世衛組織等國際活動，必須在『一個中國』原則下處理」。

目前支持台灣參與WHA的國際呼籲，包括加拿大總理杜魯道1月29日在國會答詢時，首度明確公開支持台灣以觀察員身分出席WHO相關會議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月30日與記者進行電話圓桌會議時表示，國務院將充分遵循3月26日經總統川普簽署生效的「台北法」，盡全力協助台灣在WHA扮演適當角色。

4月11日，共計127位歐洲政要聯名致函，向歐洲聯盟（EU）高級官員及世界衛生組織秘書長譚德塞表示，世衛組織長期排除台灣是對台灣民眾的歧視與不公，強烈支持台灣參與世界衛生大會。

日本首相安倍晉三4月17日在記者會回答提問時表示，有關世衛組織遭質疑不中立的問題，日本一直強力支持台灣以觀察員身分參與。（編輯：郭中翰）1090419

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