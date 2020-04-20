中華職棒防疫採高標 相關人員一人確診就停賽

中華職棒20日召開第5次防疫小組會議，會長吳志揚（圖）會後表示，中職防疫超前部署採高規格，無論一、二軍球員、隊職員、媒體、聯盟工作人員，有一人確診就會立刻停賽，並配合中央防疫。中央社記者謝靜雯攝 109年4月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒今天召開第5次防疫小組會議，會長吳志揚表示，中職防疫超前部署採高規格，無論一、二軍球員、隊職員、媒體、聯盟工作人員，有一人確診就立刻停賽，並配合中央防疫。

中華職棒召開第5次防疫會議，會後會長吳志揚表示，雖然中華職棒已經順利開打，但聯盟依然兢兢業業，希望將球場的相關防疫做到完備，今天會中決議，無論一、二軍球員、隊職員，採訪媒體、聯盟相關人員、轉播單位，只要有一人確診，就會立刻停賽。

敦睦艦隊24人感染武漢肺炎，確診個案足跡曾到過高雄義大商城，中職富邦悍將隊二軍宿舍在義大商城附近，球團主動回報有5人曾到義大商城用餐，中職會長吳志揚（圖）表示，5人目前都進行自主健康管理。中央社記者謝靜雯攝 109年4月20日

吳志揚表示，停賽後一切配合中央流行疫情指揮中心，至於何時會再復賽，需要專家後續判斷和討論。

吳志揚提到，之前雖然有幾天有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）零確診的好消息，但近期又因為敦睦艦隊多人確診，疫情再生變，5月初還有連續假期，聯盟防疫需要超前部署。

吳志揚表示，目前與各隊達成共識，5月中以前，只要有球員離開球團控管範圍，一律需要自主健康管理，雖然有人提出質疑，味全僅有二軍，與其他隊一軍沒有太多關聯，但吳志揚強調，影響的範圍如何無法預測，聯盟採最高防疫標準。

至於敦睦艦隊確診者，曾於16日到義大商城，富邦悍將隊發出聲明，16日為球團練球日，晚間悍將隊有5名球員前往義大商城，球團安排5名球員進行自主健康管理，外出配戴口罩並勤洗手，同時強化健康管理觀察，將5名球員改入住至單人房型宿舍。（編輯：方沛清）1090420