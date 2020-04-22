林榮基遭潑漆 檢方懷疑有共犯聲押3嫌

香港銅鑼灣書店前店長林榮基21日上午近9時單獨在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐，突遭一名著深色衣褲的不明男子潑漆，造成林榮基頭部、衣褲都是紅漆污漬。圖為林榮基22日在書店受訪時，展示手肘上的油漆。中央社記者張新偉攝 109年4月22日

（中央社記者林長順台北22日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，北市警方今天陸續逮捕涉案3名犯嫌，移送台北地檢署偵辦。檢察官訊問後，懷疑有共犯，且以3人有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

林榮基昨天上午近9時單獨在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐，突遭一名著深色衣褲的不明男子潑漆，造成林榮基頭部、衣褲都是紅漆污漬，犯嫌隨即徒步逃離現場。

台北市警察局中山分局、刑事警察大隊和刑事局共組專案小組偵辦，今天凌晨2時許在犯嫌高雄住處將51歲鄭男和27歲曾男拘提到案，起獲作案穿著衣物、手套、口罩及裝油漆紙杯等證物，並於上午11時許在高雄旗津拘提曾男33歲的哥哥。

鄭男警詢時供稱看到林榮基發起「重啟書店」募捐活動，認為此舉破壞兩岸感情，臨時起意偕曾姓兄弟犯案，並無幕後教唆者，警方下午以恐嚇、傷害等罪移送北檢偵辦。

檢方複訊後，質疑3嫌供詞，懷疑有共犯在逃，且3人有逃亡、勾串、反覆實施之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1090422

前香港銅鑼灣書店店長林榮基21日遭人潑漆，警方22日在高雄陸續逮捕3名犯嫌，並帶回台北市警察局中山分局偵訊，下午近4時移送台北地檢署複訊。中央社記者黃麗芸攝 109年4月22日

香港銅鑼灣書店前店長林榮基21日遭潑漆，警方22日凌晨已在高雄逮捕鄭男和曾男兩嫌；另在逃共犯曾男的哥哥（中），上午11時許也於旗津落網，下午帶回台北市警察局中山分局偵辦。中央社記者張皓安攝 109年4月22日