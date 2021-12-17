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中國加強整頓藝文界 北京市將對作家集中培訓

2021/12/17 12:37（12/17 13:39 更新）
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中國國家主席習近平日前稱文藝工作者應追求德藝雙馨，北京隨即成為整頓指標，2022年起將對網路作家族群等集中培訓。（中央社檔案照片）
中國國家主席習近平日前稱文藝工作者應追求德藝雙馨，北京隨即成為整頓指標，2022年起將對網路作家族群等集中培訓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱國強北京17日電）中國對文藝界加強整頓，首都北京將成為指標。中國作家協會全國代表田鵬16日說，北京市作家協會2022年起將對網路作家、自由撰稿人「集中培訓」，引導這些族群「關注當下」。

中共總書記習近平14日在中國文學藝術界聯合會及中國作家協會全國代表大會上說，文藝工作者應追求「德藝雙馨」，不能當「市場的奴隸」。

北京青年報16日報導，中國作家協會全國代表大會14日至今天在北京召開，兼任北京市文學藝術界聯合會一級巡視員的田鵬，在會中作上述表示。

田鵬表示，隸屬中國作家協會的北京市作家協會，2022年起將對包括網路文學作家、兩新組織（新文藝組織、新文藝群體）、自由撰稿人在內的新文藝群體，進行「集中培訓」，引導受培訓者「關注當下」、朝「現實主義題材」創作等「青年人才培養計畫」。

田鵬指出，參加這次中國作協全國代表大會的北京團49名代表中，網路作家就占3名。

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他提到，北京市對網路作家的職稱評審機制，在幾年前就已建立。這次參加作協代表會的網路作家「唐家三少」，就已獲得「高級」職稱。

除習近平對中國文藝界發表上述談話外，中國電視劇製作產業協會青年工作委員會16日發表倡議書，要求中國影視業加強影視從業人員的「思想政治教育」，並要堅決抵制天價片酬、陰陽合約、水軍控評等行為。同時謹慎聘用「整容演員」，抵制過度娛樂化及「娘炮文化、耽美之風、病態整容」等畸形審美。（編輯：周慧盈）1101217

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