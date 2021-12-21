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COVID-19疫苗3/300

AZ疫苗73.84萬劑到貨 效期至明年4月30日

2021/12/21 15:17（12/21 15:31 更新）
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台灣自購的約73.84萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，21日由華航CI-161班機運送，飛機從韓國首爾仁川機場起飛後，下午1時44分運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年12月21日
台灣自購的約73.84萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，21日由華航CI-161班機運送，飛機從韓國首爾仁川機場起飛後，下午1時44分運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年12月21日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）台灣自購第15批約73.84萬劑AZ疫苗今天下午抵台，完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘後供計畫所列對象接種，指揮中心表示，本批疫苗效期至明年4月30日。

台灣自購約73.84萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，下午由華航CI-161班機運送，飛機從韓國首爾仁川機場起飛後，在下午1時44分運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A8機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成消毒及通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在下午的記者會中表示，疫苗進行後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。這次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於攝氏2-8度的環境，這批疫苗效期至2022年4月30日。

莊人祥指出，指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過853萬劑到貨。

已經抵台的自購AZ疫苗，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑、11月19日67.6萬劑，及這次提供第15批73.84萬劑疫苗。（編輯：李錫璋）1101221

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