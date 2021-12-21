歐盟承認台灣數位接種證明 莊人祥：利加速入境

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）歐盟今天宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明，將於12月22日生效。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此決議加速台灣民眾入境歐盟國家手續，但檢疫制度仍維持現狀。

歐洲經貿辦事處（EETO）今天在臉書（Facebook）公布，歐盟執委會已通過決定，承認台灣核發的 「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID-19證明」具同等效力，也就是說，經歐盟機構技術評估，台灣頒發數位證明書將可與歐盟系統接軌。

歐洲經貿辦事處表示，歐盟將承認台灣的「COVID-19疫苗接種證明書」，台灣核發的證明書的使用條件，將等同「歐盟數位COVID-19證明」的使用條件。歐盟執委會今天作成的決議將於今年12月22日生效。截至目前為止，來自5大洲的60個合作夥伴已與歐盟體系接軌。

對此，莊人祥下午接受媒體聯訪時說明，歐盟今天所執行的新決議並非未來入境歐盟不用隔離，入境隔離檢疫不會有差別，唯一區別在於方便作業，歐盟承認台灣數位接種紀錄後，在台接種疫苗民眾入境歐盟國家只要亮出數位證明，掃描即可快速比對入境者施打疫苗廠牌。

莊人祥表示，現階段台灣僅確定可與歐盟執行數位認證，COVID-19疫苗接種數位認證是台灣與歐盟互相承認，至於外界關注歐盟承認的疫苗廠牌為何，仍視歐盟各國認定廠牌。雖然此決議僅加速入境流程，但台灣持續與很多國家爭取相互承認接種證明。

他說，接種數位認證將以網頁式平台呈現，有需要數位證明的民眾須事前申請，將取得QR code二維碼等，供國外機場掃碼；接種數位認證平台現階段已幾乎建置完成，正積極籌備建立檔案，預計12月底前上路。（編輯：管中維）1101221

截至20日，歐盟每百萬人新增確診數（7日平均值）超越美國。（圖取自用數據看世界網站ourworldindata.org）