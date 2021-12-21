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歐盟承認台灣數位疫苗證明 22日起生效

2021/12/21 20:55（12/21 21:50 更新）
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歐洲聯盟21日宣布通過台灣數位COVID-19疫苗接種證明系統與歐盟系統連結。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
歐洲聯盟21日宣布通過台灣數位COVID-19疫苗接種證明系統與歐盟系統連結。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）歐洲聯盟今天宣布通過台灣數位COVID-19疫苗接種證明系統與歐盟系統連結，代表歐盟與台灣將互相承認對方發行的疫苗接種證明，自12月22日起生效。

歐盟司法總署（EU Justice）回覆中央社記者表示，經過內部資訊技術評估後，今天確認通過將台灣數位COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明與歐盟系統連結。除台灣外，今天通過的國家包括蒙特內哥羅、泰國、突尼西亞和烏拉圭。

歐盟表示，這項決定代表台灣與歐盟互相承認對方發行的數位疫苗接種證明，新措施自12月22日起生效。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）說明，現有60個國家和地區與歐盟系統連結，凸顯疫苗接種證書對安全旅行的必要性和附加價值。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，歐盟這項決議加速台灣民眾入境歐盟國家手續，但檢疫制度仍維持現狀。

此外，中央流行疫情指揮中心先前表示，台灣疫苗接種數位證明仍在進行最後細部確認，預計今年12月底前上路的期程沒變。（編輯：馮昭）1101221

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