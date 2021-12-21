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歐盟COVID-19證書 完整接種後9個月內有效

2021/12/21 21:30（12/21 21:43 更新）
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歐盟執行委員會通過一項規定，將使歐盟COVID-19證書旅行效力，在完成主要疫苗接種後9個月內有效。（圖取自歐盟網頁ec.europa.eu）
歐盟執行委員會通過一項規定，將使歐盟COVID-19證書旅行效力，在完成主要疫苗接種後9個月內有效。（圖取自歐盟網頁ec.europa.eu）
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟官員今天告訴路透社，歐盟執行委員會（European Commission）通過一項規定，將使歐盟2019冠狀病毒疾病（COVID-19）證書的旅行效力，在完成主要疫苗接種後9個月內有效。

官員說，新規定將從2022年2月1日起對27個歐盟國家具有約束力。這項規定可以被歐盟政府的條件多數決或歐洲議會成員的簡單多數否決，但歐盟官員先前表示，這項規定有足夠支持。

這項規定取代歐盟執委會在11月提出的一項不具約束力建議。

一旦這項規定生效，歐盟國家將有義務讓持有效通行證、完整接種疫苗的旅客進入它們的領土。但是，一旦疫情惡化仍有例外，各國仍然可以提出進一步要求，如病毒檢測陰性證明或隔離等。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1101221

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