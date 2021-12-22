耐吉美光傳佳音 美股反彈收高、道瓊大漲560點

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美股今天強勢反彈，道瓊指數在低接買盤簇擁下大漲560點，收復前3個交易日跌近1000點大半失土，延續近一個月受COVID-19變異病毒株Omicron牽動的震盪格局。

3大指數全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場猛漲560.54點，漲幅1.6%，收在35492.7點。標準普爾500指數勁揚81.21點，漲幅1.78%，收在4649.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲360.14點，漲幅2.4%，收在15341.09點。

標普500指數11大類股，除消費必需品、公用事業族群外全數收紅。前幾個交易日賣壓沉重的航空、郵輪、娛樂等經濟重啟概念股一掃陰霾，漲勢凌厲。

聯合航空控股（United Airlines Holdings）股價大漲6.9%，領漲全美3大航空股。郵輪業翹楚嘉年華（Carnival）與拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）漲幅分別達8.7%、8.4%。

運動用品大廠耐吉（Nike）業績優於預期、股價漲逾6.1%，被視為景氣風向球的波音（Boeing）漲幅超過5.8%，為道瓊指數表現最棒的兩檔成分股。

科技權值股也表現不俗。蘋果公司（Apple）股價漲逾1.9%，臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon.com）漲幅都達2%以上。

費城半導體指數漲幅超過3.3%。台積電美國存託憑證（ADR）漲近2.2%，超微（AMD）與美光科技（Micron Technology）漲幅分別達6.2%、10.5%。

美股今年多數時間走揚，但感恩節後波動加劇，有別於以往歲末年終交易清淡、盤勢平穩的局面，通貨膨脹與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向近期沖淡市場樂觀氣氛。

傳染力更強的Omicron變異株導致COVID-19疫情迅速回溫，突破性感染病例激增，部分投資人憂心疫情延燒恐加劇全球供應鏈亂局，助長物價漲勢。聯邦準備理事會（Fed）為壓制通膨已決定加快縮減購債規模，但經濟復甦可能因疫情回溫受挫，跟著打亂貨幣政策正常化腳步。

Omicron成為美國主流病毒株後，總統拜登今天透過電視演說安撫人心，敦促民眾接種COVID-19疫苗及加強劑，重申美國不會重回去年3月疫情爆發時實行封鎖措施的局面。他宣布聯邦政府將擴增檢測量能，協助人手吃緊的醫院度過難關，並準備向民眾發放5億組家用快篩試劑。

另外，拜登政府2兆美元支出方案因民主黨籍聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）反對而命運未卜。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天說，這項議案明年初將在參議院闖關。

受疫情與政治變數影響，美股前3個交易日都收黑，標普500指數創9月以來最糟3天表現，道瓊指數昨天則回檔433點。

歷經今天反彈，道瓊指數年初以來漲幅接近16%，標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別逾23%、19%，3大指數年線收紅在望。但疫情與經濟復甦前景不明，美股短線可能延續波動格局。（編輯：黃自強）1101222