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出口超旺 11月外匯存款7.3兆元飆歷史新高

2021/12/24 18:05（12/24 18:15 更新）
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央行24日公布11月外匯存款金額為新台幣7兆3033億元，創下歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）
央行24日公布11月外匯存款金額為新台幣7兆3033億元，創下歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）央行今天公布11月外匯存款金額為新台幣7兆3033億元，創下歷史新高紀錄，且在去年高基期之下，年增率仍達8.37%，為9個月新高，央行官員表示，關鍵就是台灣出口太強了。

央行今天發布11月金融概況，M1B及M2年增率分別下降為14.18%及8.26%，主要受放款與投資年增率下降的影響，央行科長劉淑敏表示，雖然年增率放緩，金額仍持續成長，「資金動能還是不錯」。

值得一提的是，11月外匯存款期底餘額再創歷史新高，升至7.3兆元，月增1950億元。

劉淑敏指出，出口商拿到貨款收入後，會放在外匯存款，可以應付後續進貨等需求；去年下半年外匯存款已經是雙位數的高速成長，今年還能持續上攀，顯示出口動能真的十分強勁。

至於象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額，11月也止跌回升，達3兆1361億元；隨著台股11月月線收紅 ，散戶也跟著歸隊。

央行也提供11月本國自然人於集中市場成交比重，從10月的63.6%攀升至11月的67.1%。對於散戶重拾信心、繼續「錢」進股市，劉淑敏表示，畢竟11月台股不論股價還是成交值，表現都相當不錯。（編輯：楊凱翔）1101224

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