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安博盒子全面斷訊 新北檢聲請網域扣押獲准

2021/12/28 10:41（12/28 11:23 更新）
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檢警近期掃蕩盜版電視機上盒，新北地檢署向法院聲請網域扣押獲准，將安博電視盒子全面斷訊。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）
檢警近期掃蕩盜版電視機上盒，新北地檢署向法院聲請網域扣押獲准，將安博電視盒子全面斷訊。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤新北28日電）檢警近期掃蕩非法盜版電視機上盒安博盒子，新北地檢署並進一步針對非法影像來源網址，向新北地方法院聲請網域扣押獲准，日前將安博盒子全面斷訊。

今年東京奧運期間，有藝人疑似使用安博電視盒子收看盜版影音，引發大眾對侵權機上盒的關注。

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檢方調查發現，負責人是透過註冊會員身分，竊取多家電視台的影視訊號源檔案，再提供影視內容給安博公司。

檢方除依違反著作權法約談其負責人外，上週更進一步針對「安博盒子」非法影像來源網址，向新北地院聲請網域扣押獲准，交由財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），在24日下午5時執行「聲請法院扣押域名並執行停止解析（DNS RPZ）」，將安博盒子全面斷訊。（編輯：李錫璋）1101228

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