行員挪用客戶循環性貸款 板信銀挨罰200萬

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（中央社記者謝方娪台北28日電）板信商業銀行前行員挪用客戶循環性貸款，動撥款項逾新台幣400萬元。金管會指出，經客戶反映、板信銀調查並主動通報主管機關，且已作適當處置，酌情開罰200萬元。

板信銀表示，事發後已積極處理與改善，日後將確實遵照主管機關相關規定辦理。

板信銀、永豐銀及中信銀出現不肖行員或理專挪用客戶款項，針對各銀行缺失，金管會今天各罰200萬元、400萬元及1400萬元，合計開出2000萬元紅單。

金管會銀行局副局長童政彰表示，板信銀嘉義分行前行員利用客戶預先交付已簽章空白單據，包含撥款、取款及匯款申請單等，私自代客戶申請循環性貸款動撥，且分行撥貸及存匯人員沒有依規定確實執行牽制及覆核機制，以致該名行員得以利用客戶交付單據，挪用動撥現金。

該名行員自2016年8月至2020年10月期間，私自代客戶申請7筆循環性貸款動撥，受影響客戶1戶，所涉金額約448萬元，其中實際挪用430萬元、貸款利息18萬元。

童政彰說，板信銀沒有確實執行內控制度、主管沒有善盡作業督導責任，連續4年內部稽核都沒查覺控管機制缺失，且為今天3起銀行弊案中違規行為期間最長者；不過考量板信銀主動調查及陳報缺失，且針對缺失事項作適當處置，金管會開罰200萬元，罰度相對較輕。

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金管會並提出2項監理要求，第一，要求板信銀落實執行改善措施，加強法遵教育訓練，並列入內部稽核重點項目，落實自行查核及內部稽核執行的有效性；第二，要求板信銀依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送此案違法失職行員。

金管會今天一口氣開罰3家銀行，今年截至目前為止，共有4家銀行發生理專或行員挪用客戶款項事件，合計開罰5000萬元。（編輯：楊蘭軒）1101228