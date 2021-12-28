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永豐銀新行員高壓鋌而走險 金管會要求檢討業績目標

2021/12/28 20:53（12/28 21:47 更新）
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金管會28日一口氣開罰3家銀行理專及行員挪用客戶款項事件，其中永豐銀新進行員遭設定過高業績目標，為通過試用期鋌而走險。（中央社檔案照片）
金管會28日一口氣開罰3家銀行理專及行員挪用客戶款項事件，其中永豐銀新進行員遭設定過高業績目標，為通過試用期鋌而走險。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會今天一口氣開罰3家銀行理專及行員挪用客戶款項事件，其中永豐銀行員違規期間只有5個月。金管會調查發現，永豐銀新進行員遭設定過高業績目標，為通過試用期鋌而走險，因此要求永豐銀行檢討業績目標設定合理性。

金管會今天通過對永豐商業銀行前行員挪用客戶款項等缺失裁罰案。

金管會銀行局副局長童政彰表示，永豐銀行接獲客戶向銀行反映帳務異常，清查發現前行員涉挪用客戶款項、且和客戶間有異常資金往來，針對永豐銀行辦理外出開戶對保及員工管理作業等缺失，金管會考量永豐銀行為短期內再犯，重罰新台幣400萬元。

永豐銀行前行員自2020年8月至2021年1月間，利用外出開戶對保，沒有將存摺、金融卡及網銀密碼函交付客戶，並私下挪用客戶款項；此外，這名行員與客戶有私下借貸、代繳客戶房貸壽險保費貸款及幫客戶代墊代書費用等異常資金往來，違法時間約5個月，受影響客戶5戶，所涉金額約312萬元，其中挪用客戶款項約249萬元。

金管會調查，這名行員年紀不到30歲，是新進行員，除私下挪用客戶款項應付家裡急用以外，為通過試用期業績目標，在客戶想解約時，用自己的錢代繳房貸壽險保費貸款以爭取業績。

金管會列舉永豐銀兩大內控缺失，第一，永豐銀行訂有「二人對保免照會」機制，但該行員沒有落實外出開戶對保作業規範，獨自一人外出對保，事後再商請同事在申請書對保欄位不實簽章。

第二，永豐銀行員工行為準則嚴禁員工保管客戶密碼、擅自與客戶交易、私自挪用客戶款項、與客戶間有異常資金往來等行為，但永豐銀行沒有落實督導人員遵循準則規範，以致發生舞弊。

童政彰指出，銀行應針對新進行員進行誠信文化教育，形塑行員認同銀行誠信文化價值，永豐銀行卻訂定不合理的試用期高度業績目標，扭曲行員對銀行誠信價值的認知，金管會要求永豐銀行應檢討對行員業績目標設定的合理性，避免行員因過高業績壓力，從事不合常規的行為。

同時，金管會也要求永豐銀行對客戶加強宣導，避免與行員私下資金往來並應定期檢視對帳單。

金管會強調，永豐銀行應建立客戶資產大量流出的監控機制，並落實客戶關懷措施，並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送該名違法失職行員。（編輯：林淑媛）1101228

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