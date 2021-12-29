全民防衛動員署30日揭牌 首任署長白捷隆

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（中央社記者游凱翔台北29日電）為強化後備戰力，國防部2022年1月1日將成立全民防衛動員署，並推動「1年1召、1次14天」教育召集，軍方今天指出，全動署明天將舉行揭牌典禮、總統蔡英文主持，首任署長由國防部資源規劃司長白捷隆接任。

中共機艦頻頻侵擾台灣西南防空識別區，甚至多次逾越台灣海峽中線、深入台灣東南空域，已衝擊區域和平穩定，為強化台灣整體防禦作戰戰力，除現役國軍部隊加強訓練及籌購新式武器、增加與盟國交流，2022年1月1日將成立全民防衛動員署，強化後備戰力。

國防部日前指出，全民防衛動員署位階比國防部現行的「全民防衛動員室」更高，且編制從原本30人提高至150人，除負責軍事動員，也進行跨部會行政動員協調；目的是提升後備戰力，統籌運用全民的力量，來支援軍事作戰及災害防救任務。

針對新制教育召集，國防部表示，2022年為新舊制並行，新制第1季至第3季試行、第4季進行檢討跟評估，新制為年年施訓，一年的訓量約1萬5000人。

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軍方指出，全動署明天舉行揭牌典禮，蔡總統將親自主持；另外，首任署長由國防部資源規劃司長白捷隆擔任，白捷隆擔任司長期間，曾負責推動「國防產業發展條例」法制與配套等工作，並主責人物力資源運用等業務，下屬曾形容「邏輯清晰、處事從嚴」，也積極與國會協調，溝通能力佳。

白捷隆的經歷也相當特殊，過去自國立成功大學畢業後，插班進入陸軍官校就讀，曾任陸軍參謀長，中將退伍後透過考試再轉任文官。（編輯：蘇志宗）1101229