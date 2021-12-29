新成屋線路設置費24年來首調升 2022年4月起實施

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建房屋申請用電的線路設置費將調升，自2022年4月1日起實施，是24年來首次調整，繳付對象以建商及工業用戶為大宗。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天宣布，新建房屋申請用電的線路設置費將調升，自明年4月1日起實施，是24年來首次調整，繳付對象以建商及工業用戶為大宗；次長曾文生強調，占整體房價比例並不高。

關於明年躉購費率進度，經濟部表示，太陽能成本價格波動大，須搜集更多精準成本資料，至今已完成兩次躉購費率小組會議討論，將於明年1月預告草案。

經濟部今天召開110年第3次電價費率審議會，能源局長游振偉在會後記者會表示，輸配電費率包含輔助服務、電力調度、轉供輸電、轉供配電，前3項按照成本計算，每度調降新台幣0.01至0.02元，轉供配電則是每度調漲0.186元。

經濟部補充，依「輸配電業各項費率計算公式」，各項費率每年檢討調整，本次審議會決議輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率（未稅）分別為每度0.0474元、0.0849元、0.1701元、0.3193元，費率適用期間為111年1月1日至12月31日。

至於線路設置費，游振偉指出，每3年檢討一次，從民國86年至今都沒有調整，此次請台電根據過去成本資料檢討後，決議調升111年至113年線路設置費率；他說明，線路設置費主要是申請用電的一次性付費，付費對象為建商、大型企業等，將自明年4月1日起實施。

台電副總王振勇表示，線路設置費收費是各級不同，按照公式精神，以設置成本10%為上限，至今已約24年都沒調整，此次調整後約介於設置成本2.4%至9.1%之間。曾文生補充，占整體房價比例並不高。

至於綠能轉供優惠，經濟部表示，由於綠電轉供費用最終由用電戶負擔，主要付費對象為產業大用戶，考量使用者付費及公平性，審議會決議逐步降低基本費率優惠折扣數，但不排碳綠電的排碳費率仍維持為0，即不排碳綠電轉供費率仍為平均輸配電費率的一半，兼顧鼓勵綠能及費率合理性。

經濟部進一步說，未來將按年度分2階段縮減基本費率優惠折扣，並將修正「電力調度轉供費用優惠辦法」以利業者瞭解費率可能變化，新制度於112年正式實施。

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關於高壓用電大戶5月下半納入夏月電價的溝通結果，曾文生表示，由於台電與業者溝通層面仍存在問題，已請台電加強溝通，預計明年1月底前再開會討論，若屆時電價審議委員會無異議，則最快可在明年實施。

此外，媒體詢問明年躉購費率進度，游振偉表示，躉購項目包含水力、小水力、海洋能、太陽能等，其中太陽能成本價格波動大，須搜集更多精準成本資料，今年已完成兩次躉購費率小組會議討論，將於明年1月將草案進行預告。（編輯：黃國倫）1101229