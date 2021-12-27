買房殺價2成已成往事？調查：全台預售議價率不到1成

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（中央社記者潘智義台北27日電）過往買房出價一度可以殺價2、3成的時代已過去，591房屋交易網今天公布資料顯示，目前已揭露的預售案成交價格對比開價，全台預售建案議價率僅9.8%，不到一成。

591房屋交易網透過新聞稿指出，根據「591實價登錄」統計，七都之中買房議價率最低的為高雄，原因不外乎實價登錄新制上路後，預售屋價格愈來愈透明，加上今年房價雖漲，但大部分建商開價不敢貿然喊高，怕嚇跑客戶，因此開價與成交價漸趨於一致。

591實價登錄統計，目前已揭露七都預售案價格比對開價，計算平均議價率，全台議價率不到一成，其中台北市預售案議價率約14%，對此，591房屋交易網組長畢務潔解釋，主因北市屬燙金地段，房價基期全台最高，各預售建案價格有其指標性，因此保留一定的議價空間。

另外，新北市預售屋目前揭露筆數多在像是林口、新莊、三重等推案量大的行政區，區域預售案供給量多，互相競爭下，開價不走追高，且今年房市熱、買方信心夠，反倒讓成交價一路上漲，拉近與開價距離，預售議價率僅有6.5%。

統計顯示，桃園市目前揭露的預售案價格不少為去年或是今年初的預售案，揭露價格較早期但開價已跟隨市場反應往上調，因此議價率落在12%。

新竹縣市今年房市買氣很旺，畢務潔指出，房市交易火熱，部分指標預售案屢屢開出天價，測試區域成交行情天花板，然而竹科買盤收入高、口袋深，願意追價，買個房價看漲的未來性，買賣雙方拉扯下，預售屋議價率落在10%上下。

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不過，中南部今年預售市場同樣蓬勃發展，台中房市也因應實價登錄2.0上路，喊出「不二價」銷售的案子，相較往年成長約2至3成，像是北屯區、北區等都是指標建商推案，均喊出不二價銷售，實登單坪價格跟開價差距極小。台中市全區預售議價率約6.3%，但也因缺工、缺料成本激增關係，也出現建商「一週三漲」開價的情形。

591房屋交易網表示，南台灣房市買氣強強滾，以台南來說目前預售屋而言，不少精華地段新台幣2000萬上下的透天產品，戶數相對稀少，透天買盤更重「感覺」，建商開價會保留「議價」空間，讓買方享受殺價的樂趣。（編輯：趙蔚蘭）1101227