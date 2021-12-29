台股早盤觸及18267.97點 再創歷史新高

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台股29日指數最高來到18267.97點，再創盤中歷史新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天早盤再創歷史新高，最高來到18267.97點，上漲71.16點，儘管盤中漲幅收斂，仍在18200點附近高檔整理。

法人表示，台股盤中漲多整理，反彈大方向不變，資金面對台股有利，新台幣匯率強勢，資金不斷流入支撐台股維持高檔格局。

儘管美股走勢分歧，台股今天早盤延續28日指數創新高氣勢，最高來到18267.97點，上漲71.16點，再創歷史新高，不過觸高後，代表中小型股的櫃買OTC指數漲幅收斂，大盤回檔在18200點附近高檔整理。

到10點41分，台股加權股價指數來到18234.17點，上漲37.36點，漲幅0.21%，成交值新台幣1194.77億元，盤中電子股成交值占比約61.8%，航運股成交值占比約13.8%。

主要電子權值股台積電早盤股價走高，一度達618元，上漲3元，市值突破16兆元關卡，達16.02兆元，儘管隨後股價拉回，仍在平盤上走穩。聯發科盤中勁揚，一度來到1200元，上漲2.12%，創歷史新高價；傳產股航運穩健，鋼鐵股盤中翻黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股早盤再創歷史新高後，中小型股震盪拉回，權值股盤中休息，大盤指數漲幅收斂，部分投資人有獲利回吐跡象，不過屬於短期漲多整理走勢，台股反彈大方向不變。

展望台股後市，黃國偉預期，台股在封關前走勢高檔整理，從基本面來看，明年1月上市櫃公司將陸續公布財報，大立光和台積電將接續召開法人說明會，在這之前台股除了有投信作帳行情，相對處於題材空窗期，不過資金面對台股有利。

黃國偉指出，台灣經濟景氣佳，今年企業獲利創新高，加上年底出口商有季節性拋匯動作，新台幣匯率強勢讓資金不斷流入支撐台股高檔格局。（編輯：張均懋）1101229