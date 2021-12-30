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北京冬奧
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北京冬奧1/101

德國政府發言人：外交及內政部長不出席北京冬奧

2021/12/30 01:33（12/30 08:28 更新）
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德國政府部會發言人29日表示，外交部長貝爾伯克（圖）及內政部長費澤爾將不會出席北京冬奧。（圖取自facebook.com/abaerbock）
德國政府部會發言人29日表示，外交部長貝爾伯克（圖）及內政部長費澤爾將不會出席北京冬奧。（圖取自facebook.com/abaerbock）
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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國政府部會發言人今天表示，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）及內政部長費澤爾（Nancy Faeser）將不會出席明年2月北京冬奧。

路透社報導，德國外交部發言人引述部長貝爾伯克

貝爾伯克小檔案

生日：1980年12月15日

政黨：綠黨

學歷：漢堡大學，主修政治科學及公法

經歷：綠黨在布蘭登堡代表

現職：綠黨共同主席

宗教：自稱無宗教，但仍上教會

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的話指出，她是個超級體育迷，但她絕不會在北京冬奧期間造訪中國。

德國內政暨體育部發言人也指稱，部長費澤爾已決定，她個人不會出席北京冬奧，部分是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

一名德國政府發言人提及，總理蕭茲

蕭茲小檔案

生日：1958年6月14日

政黨：社會民主黨

學歷：漢堡大學，主修法律

經歷：漢堡市市長、社民黨代理黨魁

現職：德國副總理、財政部部長

宗教：無

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（Olaf Scholz）尚未決定是否赴中國出席北京冬奧，德國仍與歐洲聯盟（EU）盟友商討此事。

日本上週宣布，將不會派政府代表團出席北京冬奧，此舉可能加深與中國的緊張關係。此前美國基於中國的人權紀錄，帶頭杯葛北京冬奧，但日本未言明這是否為外交抵制。（譯者：陳正健）1101230

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