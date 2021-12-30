德國政府發言人：外交及內政部長不出席北京冬奧

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德國政府部會發言人29日表示，外交部長貝爾伯克（圖）及內政部長費澤爾將不會出席北京冬奧。（圖取自facebook.com/abaerbock）

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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國政府部會發言人今天表示，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）及內政部長費澤爾（Nancy Faeser）將不會出席明年2月北京冬奧。

路透社報導，德國外交部發言人引述部長 貝爾伯克 貝爾伯克小檔案 生日：1980年12月15日 政黨：綠黨 學歷：漢堡大學，主修政治科學及公法 經歷：綠黨在布蘭登堡代表 現職：綠黨共同主席 宗教：自稱無宗教，但仍上教會 看更多 關閉 的話指出，她是個超級體育迷，但她絕不會在北京冬奧期間造訪中國。

德國內政暨體育部發言人也指稱，部長費澤爾已決定，她個人不會出席北京冬奧，部分是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

一名德國政府發言人提及，總理 蕭茲 蕭茲小檔案 生日：1958年6月14日 政黨：社會民主黨 學歷：漢堡大學，主修法律 經歷：漢堡市市長、社民黨代理黨魁 現職：德國副總理、財政部部長 宗教：無 看更多 關閉 （Olaf Scholz）尚未決定是否赴中國出席北京冬奧，德國仍與歐洲聯盟（EU）盟友商討此事。

日本上週宣布，將不會派政府代表團出席北京冬奧，此舉可能加深與中國的緊張關係。此前美國基於中國的人權紀錄，帶頭杯葛北京冬奧，但日本未言明這是否為外交抵制。（譯者：陳正健）1101230