全球供應鏈成本上揚 台灣IKEA 2022年起調整售價

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為因應運輸和原物料成本上揚，宜家家居（IKEA）控股公司Ingka Group宣布將調整全球售價，平均調幅約9%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北31日電）為因應運輸和原物料成本上揚，世界最大家具品牌宜家家居（IKEA）控股公司Ingka Group日前宣布將調整全球售價，平均調幅約9%。台灣IKEA今天宣布，2022年起將陸續調整售價。

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台灣IKEA告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致全球供應鏈成本上揚，雖然IKEA一直透過獨特商業模式控制成本，但無法倖免於其他企業、零售商和廣大消費者所面臨的經濟發展狀況；因此，將於2022年起陸續調整售價，IKEA將持續致力於提供有競爭力的售價且高品質、永續的產品。

IKEA母公司Ingka Group日前表示，面對運輸和原物料成本上漲，宜家家居正調升貨品售價，平均調幅約9%，實際調幅則視各地情形不同。根據Ingka Group預期，供應鏈中斷情形恐將持續到2022年。（編輯：林克倫）1101231