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磁磚大廠冠軍：旗下建材明年起調漲8%至15%

2021/12/21 16:16（12/21 16:42 更新）
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磁磚業領導品牌冠軍建材21日宣布集團旗下全建材產品2022年調漲約8%至15%。（圖取自facebook.com/championtaipei）
磁磚業領導品牌冠軍建材21日宣布集團旗下全建材產品2022年調漲約8%至15%。（圖取自facebook.com/championtaipei）
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）面對原物料、運費、天然氣、人力及貨運的運輸費用不斷上漲，磁磚業領導品牌冠軍建材也撐不住了，今天宣布集團旗下全建材產品2022年調漲約8%至15%。

冠軍建材發新聞稿表示，咬牙苦撐近一年，每月吸收近新台幣800萬元成本，為了企業該肩負的社會責任並堅持品質，在不得已情況下宣布調漲產品價格。

冠軍建材指出，觀察低價的進口磁磚在品質穩定度及售後服務和國產磁磚業者大有不同。

冠軍建材說，磁磚是目前國內最重要的表面建材，占有80%以上，好磁磚正常耐用年限逾10年產品壽命，但消費者只憑目視而不容易分辨產品品質好壞，需有政府的認證規範及專業的儀器檢測才更具使用安全保障。

冠軍董事長林榮德認為，選用好的建材，創造建案價值，消費者更可以保值，消費者要選有品牌及品質的產品。

他說，集團50週年時，領先業界祭出15年的保固服務，提高旗下「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」、「安心居」等品牌高度市場競爭力，以期創造集團整體營運正面挹注。（編輯：康世人）1101221

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