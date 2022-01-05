北市中山區防疫旅館Delta群聚只出不進 30旅客轉介

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台北市中山區某防疫旅館出現Delta群聚，5日起所有旅客只出不進，北市府將協助轉介後續已訂房30名旅客，並安排環境採檢。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天定調台北市中山區某防疫旅館為Delta群聚案，台北市政府表示，此防疫旅館即日起所有旅客只出不進，將協助轉介後續已訂房30名旅客，並安排環境採檢。

台北市中山區某防疫旅館2日出現2名房間比鄰的旅客（案16941及案17181）接連確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央流行疫情指揮中心今天表示，2名個案基因定序結果皆為Delta變異株，將案17181由境外移入改判本土，定調此起為群聚案。

台北市政府觀傳局隨後發布聲明表示，已通知此防疫旅館，即日起所有旅客只出不進，已訂房30名旅客將協助轉介其他防疫旅館，同時等待衛生單位進行環境採檢並清消靜置，後續將召集專家及相關單位派員前往稽查，由專家團隊判斷是否能繼續接待新旅客。

觀傳局說明，此防疫旅館的通風設備經空調專家查察後判定合格，但仍建議應維持空氣流通，減少污染機會。

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此外，台北市長柯文哲今天出席老房子文化運動計畫發表會後接受媒體聯訪表示，台北市有164家防疫旅館，其中78家已經完成通風設備等檢查，如果檢查沒過會要求改善，不能改善就退場，所以這78家中有2家就直接問要不要退場了。

台北市中正區去年12月中爆發Delta群聚案，相鄰兩房住客先後確診，但因傳染途徑為員工送餐時交叉感染，所以加強教育訓練後仍繼續營業。去年12月底，中正區另一家防疫旅館先後驗出3人感染Omicron變異株，3日確認為群聚案後，遭下令暫時退場。（編輯：陳仁華）1110105