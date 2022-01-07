北台灣整天涼冷 台北市山區防大雨

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中央氣象局預報，7日中部以北及東半部地區有局部短暫雨，台北市山區有局部大雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）中央氣象局今天清晨發布大雨特報，東北風及南方雲系北移影響，台北市山區有局部大雨。

氣象局預報，今天東北季風和南方雲系持續影響，水氣較多，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，台北市山區有局部大雨，南台灣有零星雨，外出建議攜帶雨具。

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溫度方面，氣象局預測，北台灣整天感受涼冷，中南部較前幾天稍涼，夜晚及清晨各地低溫攝氏14度至18度，白天高溫北部及東北部17度至19度，中部及花蓮20度、21度，南部及台東23度至25度。

氣象局說，明天及9日水氣稍減，降雨範圍縮小，大台北及東半部地區有局部短暫雨，原先中南部的降雨縮減至偏山區，且較為零星，其他地區為多雲到晴；10日因華南雲雨區東移，降雨範圍又擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。（編輯：管中維）1110107