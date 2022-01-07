美日2+2會談關切中國脅迫 導致台海情勢升高[影]

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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美日外長與防長今天召開2+2會談，聚焦中國、北韓等挑戰。美方直批北京挑釁作為導致台海情勢持續升高，日方則盼雙方有效因應當前挑戰，包括區域內試圖改變現狀的單方面脅迫作為。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫影響，美日2+2會談今天於美東時間下午5時30分（台灣時間7日上午6時30分）以視訊方式登場。開場時雙方輪流進行簡短致詞，隨後進行閉門討論。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）首先致詞表示，美日聯盟在實現自由開放印太願景上所扮演的角色比以往都更加重要，兩國關係處於有史以來最強健的時刻，對因應當今挑戰十分關鍵。

布林肯點名中國與俄羅斯，批評他們持續在陸地、海上、太空與網路空間違反國際規範。

影片來源：U.S. Department of State

他說：「北京挑釁作為讓台灣海峽、東南亞與南海情勢持續升高，莫斯科則在烏克蘭邊境增兵，其日益嚴厲言詞不僅威脅到烏克蘭主權與領土完整性，也威脅到整個歐洲的和平與穩定。而北京與莫斯科正深化他們軍事合作。」

與此同時，布林肯表示，北韓非法核武與飛彈計畫持續為外界帶來威脅，包含本週最新試射行動。

布林肯強調，上述侵略性作為威脅到以規則為基礎的國際秩序，這個秩序長期為美日兩國人民、乃至全世界提供和平、安全與繁榮的基礎。「為了因應這些不斷演化的威脅，美日聯盟不只該強化現有工具，也該發展新工具。」

日前確診COVID-19、在家隔離的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也參與本次會議。

奧斯汀在致詞中同樣關切北韓核武野心，以及中國的脅迫性、侵略性行徑。他說，區域情勢升高，自由、穩定與安全的印太面臨挑戰，美日兩國正採取大膽行動，強化雙方聯盟，加強軍事準備，並增強他所稱的「整合性威嚇」（integrated deterrence）。

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去年11月甫上任的日本外務大臣林芳正呼應表示，2022年是極度重要的一年，他們將積極制定各種戰略工具。他說，國際社會正面臨根本性、多面向挑戰，例如區域戰略平衡的改變、試圖改變現狀的單方面脅迫作為、濫用不公平施壓手段、威權擴張等。

林芳正指出，美日不只應確保兩國自身安全，也應維繫以規則為基礎的自由開放國際秩序，確保區域和平、穩定與繁榮。他也呼籲雙方團結合作，展現領導力，持續有效因應當前與未來的各式挑戰。（編輯：高照芬）1110107