沖繩Omicron患者尚無重症病例 逾6成突破性感染

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日本沖繩縣轄內感染Omicron變異株的確診病例中，逾6成屬接種兩劑疫苗仍確診的「突破性感染」。圖為沖繩那霸市一處篩檢站。（共同社）

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本沖繩縣政府截至8日止的調查得知，轄內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的確診病例中，逾6成屬接種兩劑疫苗仍確診的「突破性感染」，且目前尚無重症病例。

沖繩縣疫情近日快速升溫，單日新增確診病例連日居日本各地之冠，也屢創當地單日新高紀錄。

日本琉球新報報導，沖繩縣政府表示，從2021年12月1日到今年1月1日止，轄內各地保健所調查50位感染Omicron變異株患者結果顯示，其中33人完成兩劑疫苗接種，占比約66%；3人僅接種1劑疫苗，占比約6%；14人完全未接種疫苗，占比約28%。

50名確診患者中高達48人出現症狀，僅2人無症狀；有症狀的患者中，36人出現發燒（體溫高於攝氏37.5度）、29人出現咳嗽、25人出現全身倦怠感、22人出現喉嚨痛。

儘管沖繩縣新增確診病例出現爆炸性增加，但目前尚無重症病例；Omicron變異株傳染力雖高於其他變異株，但被認為「弱毒化」（毒性較弱）。

不過，沖繩縣中部醫院傳染病內科醫師橫山周平說，Omicron患者即使被歸類為輕症，也有出現持續高燒，甚至造成睡眠障礙等後遺症的案例。

橫山說，即使被認為是輕症，也會持續幾天高燒40度，並非只是稍微感冒般的程度；再者，也有很多人為後遺症造成的長期症狀所苦，希望大家還是盡可能做好不染疫的防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110109