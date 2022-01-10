日本4月起18歲即成年 2023年成人式仍限20歲參加

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（中央社東京10日綜合外電報導）今天是日本的「成人之日」，各地為年滿20歲者舉辦成人式。日本今年4月起將下修成年年齡為18歲，不過多數地方政府明年舉辦成人式時，還是會以年滿20歲者為對象。

日本放送協會（NHK）報導，總務省推算，以年滿20歲成年之齡迎接今年元旦的「新成人」有120萬人，今天各地為這些新成人舉行成年儀式。

另一方面，日本新修正的民法將在今年4月上路，「成人」的年齡將下修至18歲；也就是今年4月後只要年滿18歲者，不需要雙親的同意即可借貸、申辦信用卡等，簽訂各式契約，不過吸菸與飲酒仍維持須年滿20歲。

至於各地成人式為幾歲的民眾舉行，由各地方政府自行決定，NHK針對明年成人式的舉辦方式於本月進行調查，對象為縣政府所在城市、政令指定都市與東京23區等74個地方政府。

結果顯示，NHK調查的地方政府幾乎都決定明年成人式對象還是年滿20歲的民眾，僅青森市還在討論中。

主要的理由是因為18歲的民眾多半在準備大學考試或就業，若與成人式典禮的時期重疊，可能會使出席人數減少，或造成監護人的經濟負擔等。

日本中央政府去年的調查也顯示，全國的地方政府中，僅有部分地區會為年滿18歲者舉辦成人式；顯示儘管下修成年年齡，大多數地方政府舉辦成人式的對象還是繼續維持為年滿20歲者。（譯者：顧荃/核稿：劉淑琴）1110110