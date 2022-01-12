5大電信下午4時測試災防通報訊息 手機收到警訊別驚慌

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5大電信業者12日下午4時將在全台各縣市進行災防通報中英文訊息測試，民眾若收到該推播訊息，手機將會發出特殊的警告聲響與振動。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者江明晏台北12日電）為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，5大電信業者將於今天下午4時在全台各縣市進行災防通報中英文訊息測試，民眾若收到災防通報警示訊息，請勿驚慌。

電信業者表示，今年不定期針對全台或分區域實施災防告警訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾得即早掌握災害資訊，即時採取應變措施。

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為持續優化完善災防告警細胞廣播訊息系統，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信今天下午4時起將對全台各縣市進行模擬測試，測試期間，民眾若收到該推播訊息時，手機將會發出特殊的警告聲響與振動，可不予理會，避免引起不必要的恐慌。

此外，遠傳電信將於18日上午9時至11時辦理災防告警細胞廣播訊息系統網際網路安全協定升級更新，更新完成後會發布災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。（編輯：楊凱翔）1110112