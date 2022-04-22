更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華視製播連續出包 陳郁秀請辭公廣集團董事長
首頁 / 重點新聞

華視製播連續出包 陳郁秀請辭公廣集團董事長

2022/4/22 01:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北22日電）華視20日連續發生誤報台海戰爭資訊、跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，華視今天凌晨發出聲明，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙辭職，以表示負責。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片被播出，在早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣。

同天早上9時，華視緊急製作道歉跑馬時又出包，導致頻道出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，引起外界抨擊華視管理、監控出問題。

針對近日所引發的新聞事件，華視今天凌晨發出聲明，表示造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。

華視表示，將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

華視希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。（編輯：楊昭彥）1110422

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載