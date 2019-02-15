胡蘿蔔加大棒下的中國 究竟變或不變

（中央社台北15日電）中美兩國最近兩天在北京進行貿易談判之際，西方世界正熱烈討論著習近平領導下的中國是否可能在美國的「胡蘿蔔加大棒」策略下改變。有分析認為，中國不會改變，而且沒人可強迫中國改變。

中美兩國貿易戰休兵將於3月1日到期，雙方若未能在期限前達成協議，兩大經濟體之間新一輪的關稅和反關稅戰理應又將開打。

英國金融時報（FT）中文網今天刊文分析，隨著經濟增長放緩，中國領導層迫切想要避免貿易戰升級。為此，經濟學家和了解中國立場的人士說，中國領導層準備在除少數行業以外的大部分領域取消對外國投資者的限制，並繼續降低進口商品關稅。

但在北京看來，更大的威脅是美國要求中國政府不再保護大型國企，使國企免受外資和私營企業的競爭，以及停止在重點領域對陸企提供「扭曲市場的補貼以及其他形式的政府支持」。

文章說，在這方面，北京準備做出的讓步面臨很大局限，正如中國國家主席習近平日前對省級官員講話中，談到外部環境時暗示某些敵對勢力決心破壞中國的穩定。

文章認為，川普和他的團隊認為不公平的貿易行為，在習近平看來是主權權利，這些權利對過去40年中國取得的經濟奇蹟至關重要。

據中國的反壟斷法，國家壟斷被認為符合「公共利益」。政府對地方龍頭企業的支持也被認為是必須的，特別是當例如華為等一些中國最成功的科技公司成為美國當局的目標時。

在這些領域屈服於美國壓力並同意在之後對中國是否「遵守」協議進行審查，對習近平來說是背叛了中共革命先輩的精神。

文章引述專家說，「與省級官員就防範風險舉行的那場研討會是（習近平發出的）一個訊號：準備好迎接困難時期。因為中國不會改變，而且也沒人能強迫其改變。美國人和其他人想要的改變不是中國認為自己需要的改變」。

分析表示，如同中國所有高層領導人，習近平認為中共在1949年建政取得勝利的那一刻，就是中國結束在外國侵略者掌控下的「百年國恥」並奪回自己命運控制權的一刻。隨著中美貿易攤牌將在中共建政這個敏感的紀念週年到達高潮，儘管中國在經濟上陰雲密布，但習近平很可能比平常更加堅定固守自己的立場。

另據美國之音中文網今天報導，17名美國著名的中國問題專家和學者最近發表一項名為「路線修正」（Course Correction）的報告。報告的重點是習近平上台後推行的強硬路線對國際秩序和美國利益形成空前挑戰。

但這些資深美中關係專家在報告發表後仍不確定的是，習近平究竟還有沒有昔日中共領導人的那種靈活性，也就是編入中共領導人基因裡的實用主義（pragmatic gene）。

前美國駐北京大使羅德（Winston Lord）認為，這種可能性是存在的。美國透過「胡蘿蔔加大棒」的策略，有可能再次發掘中國的實用主義基因，並將中國帶入自由國際秩序。（編輯：周慧盈/張淑伶）1080215