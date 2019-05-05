亞銀年會 日本與中國為低利貸款資格角力

（中央社台北5日電）亞洲開發銀行日前在斐濟舉行年會，與會的日本副首相麻生太郎要求研議減少對中國低利貸款，未來並應喊停，讓騰出的資金提供給低收入國家，且放貸的利息有必要依各國收入水平訂出差距。

同一時間，與會的中國財政部長劉昆則向日本籍的亞銀總裁中尾武彥說，目前中國仍面臨「發展不平衡、不充分」問題，仍需借助亞銀的資金和經驗。

綜合共同社、新華社報導，亞銀3至4日在斐濟納迪（Nadi）舉行第52屆年會。麻生太郎表示，已實現經濟發展的國家在討論資金支援重點化的同時，也應討論「邁向畢業（指停止接受低利貸款）的具體道路」。

麻生太郎說，對中高收入國家而言，相較於借貸金額，共享（與國家開發相關的）知識和經驗很重要。

目前亞銀對中國的貸款及利率，將執行至2020年止。在亞銀年會中，麻生太郎除要求研議減少對中國的低利貸款外，還敦促亞銀修改自2021年起對各國的放貸金額。

共同社報導，中國一方面以「較好的條件」向亞銀借款，另一方面卻又是主導亞投行向開發中國家放貸的實力派國家。因此，像是美國主導的世界銀行已表示將緊縮對中國的貸款。

根據報導，2018年簽約的亞銀貸款裡，中國比重達12%，僅次於印度；但中國的人均收入水平，已超過接受貸款的「畢業標準」。

新華社報導，劉昆向中尾武彥表示，中國與亞銀30多年的合作「富有成效，而且是互利共贏的」，中國珍惜與亞銀的合作；而目前中國仍面臨「發展不平衡、不充分」的問題，仍需借助亞銀的資金和經驗。

根據報導，中尾武彥同意劉昆對「雙方合作是互利共贏」的看法，並指亞銀對中國貸款、對亞銀自身也是有利的，特別是能增強亞銀的財務可持續性和業務發展能力。

報導提到，中尾武彥向劉昆表示，亞銀將維持現有對中國的貸款規模，並將重點支持氣候變化、環境保護等領域。（編輯：林克倫）1080505