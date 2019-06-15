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滬倫通將啟動 華泰證券GDR預計20日上市

最新更新：2019/06/15 16:53

（中央社台北15日電）籌備3年多的上海、倫敦兩市交易互通機制「滬倫通」將上路，這是中國與國外證券市場的首個股市聯通計畫。有望拔頭籌的華泰證券預計當地時間20日正式在倫敦證交所發行全球存託憑證。

12日晚，倫敦證券交易所發布公告稱，滬倫通所有啟動準備工作已經完成。有望在滬倫通拔得頭籌的華泰證券14日晚上公告稱，預計全球存託憑證（GDR）。發行將於20日正式在倫敦證券交易所上市，每份價格為20.5美元。

正式上市前，根據倫敦證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，發行的GDR預計於17日開始附條件交易。

綜合陸媒報導，滬倫通包括東、西兩個業務方向。東向業務是指倫交所上市公司在上交所掛牌中國存託憑證（CDR）；西向業務是指上交所A股上市公司在倫交所掛牌全球存託憑證（GDR）。存託憑證與基礎證券之間可以跨境轉換，由此實現兩地市場的互聯互通。

華夏時報報導，滬倫通參與門檻為連續20個交易日持股市值在人民幣300萬元（約新台幣1350萬元）以上，根據上交所最新的統計年鑒，符合此條件的帳戶大約有82萬戶，占比僅為2.1%。因此滬倫通上市以後，可參與的個人投資者較少，對A股資金面影響很有限。

不過，滬倫通的主要意義是擴大中國資本市場的雙向開放，為兩地發行人和投資者提供投融資便利機會。（編輯：張淑伶/周慧盈）1080615

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