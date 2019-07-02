香港太陽花 蔡總統籲港府拿出誠意才能解決衝突

（中央社記者游凱翔桃園2日電）香港「反送中」條例抗議者昨晚一度攻占香港立法會，蔡總統今天表示，近日香港一連串活動，顯示香港人民追求自由民主心願，也希望看見香港政府能拿出誠意、面對人民訴求，只有誠意及誠實面對，社會衝突才可以解決。

香港主權轉移22週年，七一遊行在1日下午3時展開，眾多香港民眾再度擠爆街頭，提出特首林鄭月娥下台等訴求。另有多名示威者昨天衝撞立法會大樓，並在立法會發出紅色警示疏散人員後，破壞鐵門進入大樓搗毀公物，未見警力阻止；凌晨時分，警方開始以催淚瓦斯驅離立法會外群眾。

有「雄風飛彈之父」美譽的前雄風計畫主持人韓光渭日前逝世，追思會今天在桃園龍潭舉行，蔡總統出席並頒發旌忠狀，表彰韓光渭為國防發展的貢獻，蔡總統也在會後接受媒體聯訪。

針對香港的抗爭，蔡總統表示，人民對於自由民主的主張，是一種很正當的訴求，近日香港一連串活動，顯示香港人民追求自由民主的心願，台灣也希望香港政府可以拿出誠意面對人民的請求，因為只有誠意及誠實面對，社會衝突才可以解決，在台灣的我們，也都非常注意、關切香港民主自由發展。

有外國媒體詢問，對於抗議民眾砸玻璃等行為的看法。蔡總統回應，主要在於香港政府處理問題的態度，而現在看到的是過程所發生的事情，但更希望看到的是，香港政府願意面對人民訴求，也擔心若訴求沒有解決，會造成社會更大的衝突。（編輯：趙蔚蘭）1080702