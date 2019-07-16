中國首家垃圾學院成立 教導民眾做分類

（中央社記者陳家倫上海16日電）上海7月1日起強制垃圾分類後，中國首家垃圾分類公眾教育學院同步在浙江台州成立，被網民戲稱「垃圾學院」。未來學院將策動全市聯動專題活動，讓垃圾分類「入心入腦入行」。

根據微信公眾號「台州發布」、光明日報等報導，7月1日上午，中國首家垃圾分類教育學校「台州垃圾分類公眾教育學院」正式成立。報導指，學院取「垃圾分類」的第一個字和第三個字諧音，又名「拉風學院」。

根據報導，「拉風學院」由台州市分類辦與台州廣播電視大學聯手打造，是一個集垃圾分類培訓策劃宣傳研究於一體、線上線下相結合的綜合性平台，旨在進一步推廣普及台州垃圾分類工作。

台州市分類辦綜合協調處處長邱勇表示，德國卓有成效的垃圾分類工作是由政府、社會機構、市民組成的黃金三角合力推進，其中社會機構扮演承轉執行的重要角色。目前，中國尚無類似的垃圾分類公益性專業機構。

「拉風學院」成立後，將培養市、縣、鎮、社區等四級講師梯隊，開發培訓網路直播，擴散傳播力。此外，將定期策劃全市聯動專題活動，讓垃圾分類理念「入心入腦入行」。

在上海推動強制垃圾分類後，中國官方宣布，包含北京、天津在內的先行先試45個重點城市，也被要求在2020年底，基本建成垃圾分類處理系統。接下來，西安9月起將開始實施生活垃圾分類，昆明10月底前開始試點。（編輯：翟思嘉）1080716