陳同佳案 韓國瑜：殺人就該回台審判

（中央社記者王淑芬、黃麗芸高雄21日電）港女命案凶嫌陳同佳有意來台投案，遭陸委會指港府別具用心。國民黨總統參選人韓國瑜臉書文認為「不該自我閹割主權，殺人就該回台審判」。

內政部長徐國勇上午列席立法院內政委員會備詢，會前媒體受訪則表示，台港須有司法互助協定，才能根據犯罪地審判，且屬人主義優先，並無雙重標準問題。

對於陳同佳願赴台「自首」引發爭議，香港特區政府昨晚發表聲明否認有政治操作，強調現無法律與台灣進行刑事司法協作，呼籲台方務實及積極接收被其通緝和自願自首的人士。陸委會則回應「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」。

韓國瑜臉書表示，中華民國主權不容懷疑，主張在台犯罪的任何國籍嫌疑犯都應回到台灣接受司法審判。港府欲將嫌疑犯送回台灣，對於陸委會自我閹割主權的言行，甚至干預司法獨立性，想不通是為什麼。他的原則很清楚「不接受在台灣犯罪的人被送到其他國家逃過中華民國法律的審判」。

韓國瑜指出，對於這名「審不到」的嫌犯，檢方過去曾請求引渡，也發布通緝令，此舉卻讓地檢署的通緝令形同廢紙，法務部更對港府修改「引渡條例」公開表示過樂見其成，但現在的執政黨卻不斷的被過去的自己打臉。

韓國瑜說，目前找不到一個中華民國「不收」在台涉嫌重大殺人案件嫌疑犯的理由，無論從人權、司法正義，或是國家主權的角度來論，在台犯罪的嫌犯來台投案並且接受審判，堅持並且堅定捍衛的台灣司法主權。

徐國勇表示，全案須先和香港有司法互助協定，才能根據犯罪地審判，即可解決此問題，但港府又不談，僅說要將人送過來；港府動作有無政治操作，國人可思考，陳同佳現在人在香港，港府為何不審判？難道是鼓勵香港人在香港以外地區殺人、犯罪，返港後就無罪嗎，相信絕非如此。

他說，陳同佳願接受從沒死刑的香港，到有死刑的台灣接受審判，這違反被告人性，陳同佳有無遭受相關指使，也是外界質疑之處。

若以屬人主義來說，徐國勇認為，香港就有審判權，為何要將陳同佳送到台灣，且所有筆錄都在香港，台灣並無陳同佳的筆錄，港府也不願意提供給台灣。對於港府願將陳同佳送到台灣，和中國大陸有無政治操作意圖，這部分也沒講清楚。（編輯：孫承武）1081021