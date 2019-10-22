立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天在立法院質詢指中國利用學術交流團統戰台灣學生；行政院長蘇貞昌說，鼓勵正常交流，但不正當、統戰的交流，教育部應更有所作為。

教育部長潘文忠則說，會研議建立相關登錄機制。

立法院會進行施政報告質詢；蘇巧慧質詢時表示，中國對台灣各級學校以落地接待方式，學生只要付機票錢，辦理交流團活動，例如有一間私立大學在網頁上還幫忙整理出有多少團，光今年暑假就有36團、有335個名額以上。

蘇巧慧舉例，有一個辦了7年的青少年科學教育營，也是去中國，7天6夜只要新台幣2000元，苗栗也有100多名國中生，以體育交流名義到中國，5天4夜只要1000元。

蘇巧慧更指出，有民間單位的遴選辦法還規定，要參加營隊的學生，若成績名列前茅、在校期間沒被記過、是班級幹部等，能優先錄取，而且還會看台胞證，最好是沒有去過中國的學生，這樣的標準令她毛骨悚然。

蘇巧慧提到，以高中科學營為例，主辦方之一是中國教育部，參加活動的北一女、建中等校學生，到中國北京大學的活動，卻是全場師生共同揮舞五星旗，還齊唱「我愛你，中國」的歌曲。

蘇巧慧建議，雖然台灣這邊無法進行事前審查，但赴中交流團的各級學校應主動揭露，包括主辦單位、事後活動紀錄等資訊，建立機制。

潘文忠說，不會因為怎樣就去限制，從此不交流，教育部跟陸委會會研處建立登錄機制，未來讓各學校了解，處理過程中有哪些是與中國黨政有關，牴觸兩岸人民關係條例等規範，更提醒避免因貪便宜，陷入別人圈套內。

蘇貞昌則說，像這樣的案子，正如一句老話說「在江湖走都一定要還」，像這樣顯不相當的代價，讓孩子從小去中國，與台灣的教育背道而馳，同時也與法律不相容，教育部應要了解、檢討，未來不應允許這樣的事情；鼓勵正常交流，但不正當、統戰、顯不相當代價的交流，教育部應有所作為。（編輯：林興盟）1081022