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陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首12/38

陳同佳出獄 法務部籲港府履行承諾提供協助

最新更新：2019/10/23 13:06

（中央社記者劉世怡台北23日電）針對陳同佳案，法務部今天說，派人赴港並非港府所稱跨境執法，是基於港府先前承諾提供合法協助；「港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，呼籲港府履行承諾提供協助」。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

法務部今天發布新聞稿指出，有鑑於陳同佳今天刑滿出獄，港方無意偵辦殺人罪嫌，為避免陳同佳因此逍遙法外，「我方基於司法主權的地位，另行提出由我方派員赴港，目的是希望港府派出聯繫窗口來諮商接人接證物等事宜」，以確保人犯能順利歸案及合法取得在港證據以完備證據能力，這並非港府所稱「跨境執法」，而是基於港府先前公開承諾提供合法協助的務實需求。

新聞稿指出，事實上，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案，交由來台的香港警方帶回的司法互助前例。

新聞稿還指出，台灣對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，這次陳同佳案，法務部也充分展現要追訴跨境殺人重罪，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。

法務部強調，針對本案，基於台灣的司法管轄權，「港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，籲請港府履行承諾提供協助」。

至於港方如何合法提供本案在港證據，法務部呼籲港方應積極面對、具體回應，並與台灣人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。（編輯：李錫璋）1081023

地機族
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