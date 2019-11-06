中共文工團高雄登場 台灣基進批滲透統戰

（中央社記者王淑芬高雄6日電）「親情中華、歡聚台灣」兩岸藝文交流巡演今天在高雄文化中心登場，台灣基進指中國對台統戰，是利用台灣多元開放的特性以中華文化交流為包裝，實則宣揚中國反民主的聲音。

「親情中華、歡聚台灣」文藝晚會是由中共國家級藝術團體「煤礦文工團」擔綱以兩岸藝術教育交流名義來台表演，陸委會主委陳明通日前在立法院答詢表示「若從事與許可目的不符活動，表演可中止」，所以活動格外受關注。

活動表演時間設定100分鐘，以舞蹈開場，還有獨唱、魔術表演、馬頭琴表演等，救國團名譽召集人李鍾桂也出席欣賞。

文化局聲明，活動由救國團高雄市團委會依「高雄市政府文化局演藝廳場地使用管理規則」租用場地，檢視企畫表演內容有舞蹈、雜技戲曲等，符合場地使用規範。文化局還指出，活動非首度在高雄舉辦，2014年曾於大東文化藝術中心、2015年於台北國父紀念館等地表演，兩岸藝文交流活動行之有年，請外界勿多做聯想。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋提醒，中國對台滲透無孔不入，主要就是利用台灣社會多元開放的特性，以中華文化交流、兩岸一家親為包裝，實際上則是宣揚中國反民主的聲音；統戰團體的目的是要利用來台演出的機會，聯繫在台的人際網絡、促進統戰金流、人流的往來做業績。

他指出，中國文工團的表演只是表面上的包裝，實際交流的則是背後的組織頭人，以這次在高雄的演出為例，協辦的一家貿易公司負責人曾是後備軍人輔導中心、高雄救國團的幹部等多重身分，認為背後的動機不單純。（編輯：黃世雅）1081106