經濟浮現衰退 香港銀行憂房貸壞帳攀升

（中央社香港14日綜合外電報導）香港銀行和房貸經紀業者表示，港府降低購屋頭期款門檻，以協助年輕上班族買房的同時，銀行則是提高房貸申請標準，以確保一旦經濟陷入衰退，不會壞帳纏身。

在歷經5個月社會動盪後，香港特首林鄭月娥亟思挽救各界對港府的信心，於上月批准一項規定，允許購買價值800萬港幣（約新台幣1171萬元）房屋的首購族可貸款達9成。

兩名銀行人士表示，隨著示威抗議活動對香港經濟造成嚴重衝擊，香港銀行業者憂心經濟衰退加深，失業率和破產情況惡化，恐讓貸款人難以償還貸款。

香港房貸違約情況相當罕見，房貸拖欠率約0.02%。

兩名產業消息人士表示，香港數一數二房貸銀行匯豐銀行（HSBC）最近發布一項內部方針，要求貸款人還款金額不得超過月薪65%，同時必須擁有全職工作，以及不得擁有其他不動產。

匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行（香港）等銀行也打算在未來幾個月提高房貸利率，以及減少現金回饋。

在林鄭月娥宣布協助年輕首購族措施一個月後，房仲業者表示，不少中小型公寓購屋者貸款的金額比房子本身的價值還要高，財力狀況也明顯不如之前的客戶。

香港房價在6至9月期間下跌4.1%，不過，今年以來仍上漲5.9%。

一名因未獲授權發言而要求匿名的地產開發商代表說：「政府這項措施就像是發給不該買房的小學生一張信用卡。他們在這麼高的房價下進場，一旦房價下跌將被套牢。」

然而，部分分析師表示，銀行只要維持嚴謹貸放標準，爆發系統性風險的機率不高。而且短期內借貸成本不會大幅攀升。

國際信評機構標準普爾公司（S&P）在10月29日的報告中表示：「我們不預期銀行業會大幅放寬貸放標準。我們認為香港銀行業的風險是同儕中最低者。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1081114