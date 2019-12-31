貿易協議後 中國批准兩項美國基改作物進口

（中央社記者周慧盈北京31日電）美中兩國日前達成第一階段貿易協議後，中國農業部通報，中方最新批准兩項美國基因改造農產品進口。業界人士說，此事將進一步拓寬中國進口美國農產品的管道。

綜合北京新浪網等媒體報導，中國農業部30日在官網公布「2019年農業轉基因（基因改造）生物安全證書（進口）批准清單」，包括12個作物品種。

據報導，其中新增加兩項美國基改農產品，分別是美國陶氏益農（Dow AgroSciences）的抗蟲大豆，以及陶氏益農與美國農業部農業研究中心、太平洋盆地農業研究中心、夏威夷大學聯合申請的抗病番木瓜。

其餘10種基改作物則屬續申請，包括大豆、玉米、棉花和油菜等。

此前，北京和華盛頓針對第一階段貿易協議文本達成一致，據傳近日將正式簽署。

美國曾敦促中國改變基改作物進口申請流程，讓流程更加透明、及時，並以科學方法為依據。據初步協議，中國還同意增加進口美國農產品。

上海匯易諮詢股份有限公司首席分析師李強對路透社表示，中國增加美國基改農產品進口，「將進一步拓寬進口美國農產品的渠道，有助於為購買更多美國大豆鋪平道路」。

李強還認為，「批准木瓜品種可能有助於促進從美國進口更多水果」。

美國是全球最大的基改作物生產國，而中國是基改大豆和油菜籽的最大進口國。

美國農民和全球種子公司長期以來一直抱怨北京批准基改作物進口的過程緩慢而且不可預測，此事加劇中美之間的貿易緊張局勢。

中國還續簽了其他10種基改產品的進口許可，包括巴斯夫開發的玉米、大豆、油菜籽；拜耳旗下的孟山都遠東有限公司的大豆、棉花和甜菜以及杜邦子公司先鋒的大豆等。

據中國農業部官網的聲明，所有審批從2019年12月2日起生效，有效期3年。（編輯：楊昇儒）1081231