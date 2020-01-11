武漢肺炎首例死亡 香港將開會討論

（中央社台北11日電）中國大陸出現首例武漢不明肺炎患者的死亡個案，香港食物及衛生局局長陳肇始表示，今天將開會討論此事。香港方面與中國國家衛生健康委員會有通報機制，正檢視是否需要進一步面對面溝通。

綜合香港電台及香港01報導，陳肇始上午在一個電台節目中表示，就武漢不明肺炎死亡個案，今天會與專家召開會議討論情況。

武漢衛健委今天的通報指出，1日關閉華南海鮮市場後，3日至今已無出現新的個案，陳肇始認為這對公共衛生監察分析有意義，資訊沒有顯示病毒有明確人傳人的情況。

陳肇始表示，香港暫時未出現與武漢有關的嚴重肺炎個案。香港累計有53例懷疑個案，22人仍然留院，當中大部分人患流感，全部人情況穩定。

她說，初步知道武漢肺炎由新型冠狀病毒引起，已向中國國家衛健委要求取得病毒基因圖譜。香港目前能在6至8小時內檢測冠狀病毒，如果取得武漢新型病毒的基因圖譜，可以令測試更快完成。

陳肇始說，2005年香港和中國國家衛健委簽署協議，公共衛生重大事故會互相通報，機制一直以來行之有效。她說目前正檢視是否需要作面對面溝通。

中國湖北省武漢市衛健委今天上午通報，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎有41例，其中2例已出院、7例重症、1例死亡。醫務人員沒有發現相關病例，未發現明確的人傳人證據。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1090111